 رئيس الوزراء الياباني يتعهد بتوفير معدات تدفئة لأوكرانيا قبل فصل الشتاء - بوابة الشروق
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رئيس الوزراء الياباني يتعهد بتوفير معدات تدفئة لأوكرانيا قبل فصل الشتاء

د ب أ
نشر في: الأربعاء 26 أكتوبر 2022 - 8:31 ص | آخر تحديث: الأربعاء 26 أكتوبر 2022 - 8:31 ص

تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم الثلاثاء بتوفير معدات تدفئة وغيرها من وسائل الحماية ضد البرد لأوكرانيا مع بدء فصل الشتاء.

وأضاف كيشيدا في رسالة فيديو إلى مؤتمر دولي حول المساعدات لأوكرانيا عقد في برلين: "تقدم اليابان الدعم لأوكرانيا استعدادا لشتاء قاس قادم. علاوة على ذلك ، ستواصل اليابان تقديم المساعدة لأوكرانيا بناء على المعرفة ونقاط القوة الفريدة لبلدنا "، بحسب ما ذكرته وكالة كيودو للأنباء صباح اليوم الأربعاء.

ولدعم جهود إعادة الإعمار في أوكرانيا منذ غزو روسيا في أواخر فبراير، قال كيشيدا إن طوكيو أطلعت كييف على تجربتها في فرز وإعادة استخدام الحطام الناجم عن الزلزال الهائل وتسونامي اللذين ضربا شرق وشمال شرق اليابان في مارس 2011.

وقال: "يمكن لأوكرانيا الاستفادة من الحطام الناتج عن الغزو الروسي".


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