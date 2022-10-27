دياب: لدينا كل المقاومات أن يصبح الدوري المصري الأفضل عربيا وإفريقيا

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يرى أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، أن الدوري المصري لديه كل المقومات ليصبح الأول عربيا وإفريقيا.

وقال أحمد دياب في تصريحات تلفزيونية لقناة أبو ظبي الرياضية: «لدينا كل المقاومات أن يصبح الدوري المصري الأول عربيا وإفريقيا ماذا ينقصنا؟ لا شيء».

وأضاف: «الدوري المصري أمامه فرصة أن يكون الأعلى قيمة تسويقية وبداية من الموسم المقبل ستكون هناك نقلة كبيرة، لأن كرة القدم صناعة ومصر لديها كل العناصر لإنجاح ذلك».

وأكمل رئيس رابطة الأندية المصرية: «لدينا هدف أن تسير كرة القدم في مصر مع التطور في البلاد هذا أمر طبيعي».

وعن توليه رئاسة رابطة الأندية.. قال: «مسؤولية صعبة بكل تأكيد، هو شرف كبير بالتأكيد ولكن مسؤولية أكبر».

وأتم أحمد دياب: «تأخرنا بعض الشيء في إنشاء الرابطة في مصر تقريبا ما يصل إلى 15 عاما، لكن أن تأتي متأخرا أفضل من ألا تأتي».