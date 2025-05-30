مكتب أوتشا الأممي: غزة أكثر أماكن العالم جوعا

قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) يانس لاركيه، إن المنظمة الدولية تمكنت من إدخال ما يقرب من 600 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم الواقع جنوب القطاع، إلا أن عملية التوزيع لا تزال محدودة بشدة.

وأضاف لاركيه في مؤتمر صحفي بجنيف اليوم الجمعة، أن الطرق التي خصصها الجيش الإسرائيلي لنقل المساعدات كانت في بعض الأحيان محفوفة بالمخاطر ومزدحمة للغاية، كما أن تصاريح السفر كانت تُلغى أحياناً على الفور.

وفي معرض توجيهه انتقادات حادة للسياسات الإسرائيلية، قال: "قوة الاحتلال تتعمد عرقلة دخول المساعدات إلى غزة. ما يحدث هو ارسال مواد غذائية غير كافية في منطقة تواجه مجاعة كارثية".

وأكد لاركيه أن غزة هي "المكان الأكثر معاناة من الجوع على وجه الأرض".