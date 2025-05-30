كيف يؤثر الغذاء على تطور مرض السكر؟

حينما بلغت الأربعين بدأت علاقتى بمرض السكر من النوع الثانى أنا فى الخمسين الآن وما زلت أواظب على العلاج معتقدا أن الأقراص يمكننى معها أن أتناول الطعام دون الالتزام بنظام غذائى خاص بمرضى السكر. لكن يبدو أن هذا ليس اعتقادا سليما فإلى أى حد يلعب الغذاء دورا فى الإصابة بمرض السكر أو حدوث مضاعفاته.

أحمد سليم ــ محام

تناول العلاج يجب أن يترافق وبرنامج غذائى مدروس تتم مناقشته مع الطبيب المعالج حتى يتسنى للمريض فهم القواعد الغذائية التى تقود لارتفاع نسبة سكر الجلوكوز فى الدم بصورة معها تظهر أعراض مرض السكر ومضاعفاته.

فى دراسة موسعة أجرتها كلية طب هارفارد أشارت نتائجها إلى أن هناك بعض الأطعمة تناولها وبكثرة ينتج عنه ارتفاع نسبة السكر فى الدم إلى مستويات يصعب تداركها إلا بالعلاج والالتزام بالنظام الغذائى من أهم تلك الأطعمة أنواع الكربوهيدرات المكررة واللحوم المصنعة الإصابة بمرض السكرى تدفع خلايا الإنسان لمقاومة هورمون الإنسولين الذى يعمل على خفض نسبة السكر فى الدم فتظل النسبة فى تزايد نظرا لعدم فاعلية الإنسولين،

أشارت الدراسة أيضا إلى أهمية تناول بعض أنواع الطعام التى معها لوحظ انخفاض مستويات السكر فى الدم وكان منها: كل منتجات الحبوب الكاملة، الفواكه والمكسرات والبذور أيضا منتجات الألبان خاصة الزبادى.

كما أشارت الدراسة إلى أنه على العكس فإن دقيق الخبز الأبيض والأرز الذى يتم تبييضه والبطاطا والبطاطس وكل أنواع المشروبات المحلاة تزيد من نسبة سكر الدم عند تناولها.

أوصت الدراسة بإضافة بعض أنواع الأطعمة إلى قائمة طعام الأصحاء ومرضى السكر مثل: الحبوب الكاملة، الكينوا، المكرونة من الحبوب الكاملة إلى جانب الفواكه كاملة الثمرات دون العصير.