حماس: نتشاور مع القوى والفصائل الفلسطينية بشأن مقترح ويتكوف للتهدئة في غزة

قالت حركة "حماس" الفلسطينية، في بيان اليوم الجمعة، إنها تجري مشاورات مع القوى والفصائل الفلسطينية حول مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلمته مؤخرا من المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف عبر الوسطاء.

وصرح عضو المكتب السياسي لحماس باسم نعيم لوكالة "رويترز" للأنباء في وقت سابق بأن قيادة الحركة تجري حاليًا مراجعة شاملة للمقترح الجديد، موضحًا أن الرد الإسرائيلي لا يلبي أيا من المطالب العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني، مضيفا أن الهدف الأساسي من الرد هو ترسيخ الاحتلال.

واستعرض موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي النقاط التي اعترضت عليها حماس في المقترح مشيرا إلى أن الحركة تطالب بضمانات قوية بأن الهدنة المؤقتة ستؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وأن إسرائيل لن تستأنف القتال من جانب واحد كما حدث في مارس الماضي.

كما ترى الحركة أن الاقتراح لا ينص صراحةً على انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط ما قبل انهيار الهدنة السابقة في 18 مارس الماضي.

وأشارت حماس أيضًا إلى غموض آلية توزيع المساعدات الإنسانية، لا سيما فيما يتعلق بصندوق المساعدات الجديد الذي تم إطلاقه مؤخرًا.