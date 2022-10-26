رئيس البورصة الأسبق: المؤتمر الاقتصادي وضع رسائل هامة أبرزها دعم الدولة للقطاع الخاص

أكد الدكتور ماجد شوقي، الخبير الاقتصادي ورئيس البوصة الأسبق، أن المؤتمر الاقتصادي أكد على رسائل هامة أبرزها دعم الدولة للقطاع الخاص للمشاركة في مشروعات التنمية التي تقوم بها الدولة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء أكد في كل الاجتماعات خلال المؤتمر الاقتصادي على دعم القطاع الخاص.

وأضافت شوقي، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، مساء الثلاثاء، أن هناك أفكار تشريعية عدة لتنظيم القطاع الصناعي، ومعظم تلك التشريعات والمبادرات لابد أن يتم مناقشتها وصياغتها مع الوزير المختص لوضع آليات تنفيذها.

وشدد رئيس البورصة الأسبق، على أهمية تواجد الشباب في المؤتمرات الاقتصادية المقبلة، مضيفًا: الشباب جزء هام من الاقتصاد وحضورهم للمؤتمرات الاقتصادية المقبلة للمشاركة في صياغة استراتيجياتها يمثل أهمية كبيرة بصفتهم المستقبل.