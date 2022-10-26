الحكومة الجديدة في بوركينا فاسو تؤدي اليمين الدستورية

أدت الحكومة الجديدة في بوركينا فاسو اليمين الدستورية اليوم الأربعاء، بعد شهر من الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد.

وقدم رئيس الوزراء الجديد أبولينير يواكيم كييليم دي تيمبيلا التشكيلة الحكومية في العاصمة واجادجو اليوم.

وتولى اثنان من كبار قادة الجيش حقيبتي وزارة الدفاع، ووزارة إدارة الأراضي والأمن في الحكومة الجديدة.

وكان الرئيس الجديد لبوركينا فاسو، الكابتن إبراهيم تراوري، أطاح بالرئيس السابق اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوجو داميبا، واتهمه بإنه لم يقم بما يكفي في مواجهة الإرهاب.

يشار إلى أن هناك العديد من الجماعات المسلحة في بوركينا فاسو، وهي دولة من دول منطقة الساحل الأفريقي، ويبلغ تعداد سكانها حوالي 21 مليون نسمة. وينتمي بعض هذه الجماعات لتنظيم داعش، أو شبكة القاعدة.

وابتليت بوركينا فاسو، تلك البلاد التي تعاني من الفقر بالفعل رغم ما تملك من احتياطي الذهب، بفترات طويلة من الجفاف وأزمات نقص الغذاء.

وشهدت البلاد سبعة انقلابات عسكرية منذ استقلالها في عام 1960.