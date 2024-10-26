رئيس وزراء باكستان عن هجوم إسرائيل على إيران: انتهاك لمبادئ السيادة والقوانين الدولية

أدان رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، الهجوم الإسرائيلي على إيران، معربًا عن قلقه إزاء تصاعد التوترات في المنطقة.

وقال شريف على حسابه الرسمي على منصة إكس، اليوم السبت، إن بلاده تقف إلى جانب إيران وجيرانها الآخرين من أجل السلام والأمن من خلال إدانتها بشدة لـ«العدوان الإسرائيلي».

وأضاف أنّ مثل هذه التصرفات لا تشكل تهديدا للسلام والاستقرار الإقليميين فحسب، بل إنها تنتهك أيضا مبادئ السيادة والقوانين الدولية، داعيًّا جميع الأطراف لضبط النفس لمنع المزيد من تصعيد التوترات.

كما أدانت وزارة الخارجية الباكستانية، الهجوم الإسرائيلي ووصفته بأنه انتهاك واضح للقانون الدولي، مطالبة مجلس الأمن الدولي باتخاذ خطوات فورية لإنهاء جرائم إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد شنت غارات جوية على إيران فجر السبت، قالت إنها استهدفت مواقع عسكرية في عدة مناطق، ردا على سلسلة من الهجمات التي شنتها إيران ضد إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة.

من جانبه، أفاد الجيش الإيراني بتمكن دفاعاته الجوية من صد الهجمات الإسرائيلية بنجاح، مشيرا إلى وقوع أضرار محدودة في بعض النقاط فقط.