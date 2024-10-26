CBS News: إسرائيل لم تستهدف المنشآت النووية أو النفطية في هجومها على إيران

أفادت شبكة "CBS News " بأن الهجوم الذي شنته إسرائيل على إيران فجر اليوم السبت اقتصر على أهداف عسكرية ولم يمتد إلى منشآت نووية أو نفطية.



وذكرت الشبكة نقلا عن مصدر مطلع أن "الهجوم الإسرائيلي اقتصر على أهداف عسكرية ولم يطل منشآت نووية أو نفطية".



وأضاف المصدر أن "الولايات المتحدة تلقت تحذيرا مسبقا من إسرائيل بشأن الهجمات".

وصرح مسؤول إسرائيلي لشبكة "NBC" بأن إسرائيل لا تستهدف المنشآت النووية أو حقول النفط الإيرانية، بل تركز على الأهداف العسكرية.

وأوضح المسؤول قائلا: "نحن نستهدف الأمور التي ربما شكلت تهديداً لنا في الماضي أو قد تشكل تهديدا في المستقبل".

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي فجر اليوم السبت، بدء تنفيذ الرد الإسرائيلي على الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري: "يقوم الجيش الآن بمهاجمة أهداف عسكرية في إيران بدقة، ردا على الهجمات المستمرة التي يشنها النظام في إيران ضد دولة إسرائيل في الأشهر الأخيرة، وفقا لتوجيهات المستوى السياسي".

وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي على استعداد تام للهجوم والدفاع، ونحن نتابع التطورات من إيران ووكلائها".

وأكد هاغاري أن "الجيش الإسرائيلي يجري تقييما مستمرا للوضع، وفي هذه المرحلة لا يوجد تغيير في توجيهات قيادة الجبهة الداخلية".

وأشارت وسائل إعلام إلى أن أعدادا كبيرة جدا من الطائرات الحربية وطائرات التزود بالوقود تحلق في سماء إسرائيل.

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، يشرفان على الهجوم على إيران من غرفة عمليات قيادة الأركان في تل أبيب.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إلى أن إسرائيل كانت على تنسيق كامل مع الولايات المتحدة قبل بدأ الهجوم على إيران، رغم التسريبات التي خرجت من البنتاغون في الأيام الأخيرة بشأن الاستعدادات الإسرائيلية".

وصرح المتحدث باسم البيت الابيض شون سافيت بأن واشنطن تدرك أن إسرائيل تهاجم إيران في إطار حقها بالدفاع عن النفس، وردا على الهجوم الإيراني مطلع أكتوبر الجاري.

هذا وعزز الجيش الأمريكي قواته في المنطقة في الأسابيع القليلة الماضية قبل الهجوم الإسرائيلي المحتمل على إيران، وقال المسؤولون الأمريكيون إن الهدف كان ردع إيران عن الرد ومساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد وابل صاروخي إيراني آخر.

وقررت واشنطن نشر نظام الدفاع الصاروخي "ثاد" في إسرائيل مع طاقم من المشغلين العسكريين الأمريكيين.

ويوم أمس الجمعة، قبل ساعات قليلة من الضربة الإسرائيلية، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن طائرات "إف-16" تابعة للقوات الجوية الأميركية من سرب المقاتلات رقم 480 المتمركز في قاعدة "سبانغداهليم" الجوية في ألمانيا وصلت إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية قبل الهجوم الإسرائيلي المحتمل على إيران.