وزير الدفاع يبحث مع عضو الخدمات المسلحة بالنواب الأمريكي الجهود لوقف إطلاق النار بغزة

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اليوم السبت، النائب دوجلاس لامبورن عضو لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وانعكاسها على الأمن والاستقرار بالمنطقة، فضلاً عن الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية مع مختلف القوى الدولية لتحقيق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتهدئة الأوضاع بالمنطقة، بجانب بحث سبل تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية.

وحضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة، والسفيرة الأمريكية بالقاهرة.