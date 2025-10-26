الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا من الضفة بينهم أسيران محرران

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد، حملة مداهمات واعتقالات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

ففي مدينة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، خمسة مواطنين عقب مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اعتقلت كلًا من: لؤي عليان دويك، وأحمد عدلي الهيموني، وعبيدة مهند الهيموني، وزيد احمرو، ويزن طالب الجمل.

وفي مدينة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، الأسير المحرر شذاي حسين علي عودة «السلمان»، بعد مداهمة منزله في الحي الجنوبي من المدينة.

أما في مدينة رام الله، فاعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين من مناطق متفرقة من المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلًا من: محمد أحمد زيد، ونور خالد أبو صفية، وفوزي زيد من مخيم الجلزون، ورياض شريف عطا (60 عامًا)، ونجله مصطفى (25 عامًا) من دير أبو مشعل، وخليل أيمن عابد من حي الصناعة بمدينة البيرة.

وفي السياق، اعتقلت القوات الأسير المحرر زين عصام البرغوثي من بلدة كوبر شمال رام الله.

وكان الاحتلال أفرج عن البرغوثي، مؤخرًا ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي مدينة سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدتي دير بلوط والزاوية غرب المدينة، وداهمت عددًا من منازل المواطنين، وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها.



وأما في نابلس، فداهم الاحتلال عدة منازل خلال اقتحامه المدينة وفتشها، وخاصة في أحياء الياسمينة من البلدة القديمة، المعاجين والمخفية.