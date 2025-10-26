أكد القيادي بحركة حماس وليد الكيلاني، أن الاحتلال يتحجج بعدم تسليم الجثامين لتكرار "التجربة اللبنانية" على أرض غزة، مشيرًا إلى رغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في التوغل وقصف القطاع واغتيال القيادات الفلسطينية.

وأضاف، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث"، أن الجثث التي يطالب بها الاحتلال موجودة في أنفاق بمناطق مدمرة بشكل شبه كلي، ما أدى إلى اختفاء معالمها والحاجة إلى معدات ثقيلة لاستخراجها، مؤكدًا أن نتنياهو يسعى لاستمرار الحرب بعد فشله على مدار عامين في القضاء على المقاومة وتحقيق أهدافه في غزة.

وشدد الكيلاني على أن حركة حماس داعمة لوحدة الصف الوطني في ظل استهداف الاحتلال لجميع الفصائل الفلسطينية، مشيرًا إلى أن لقاء القاهرة هدفه الوصول إلى رؤية موحدة تجمع الفصائل المختلفة في مواجهة محاولات إسرائيل لضم الضفة الغربية وتهجير سكان قطاع غزة.

وأكد على ضرورة وحدة الصف في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ القضية الفلسطينية، داعيًا الوسطاء والولايات المتحدة الأمريكية إلى التدخل وإلزام الاحتلال بتنفيذ بنود الاتفاقية التي التزمت بها حماس.

يُذكر أن القاهرة استضافت اجتماعًا موسعًا للفصائل الفلسطينية برعاية مصرية، بهدف توحيد الصفوف ووضع تصور لمرحلة ما بعد الحرب في غزة.

واتفق المشاركون على تشكيل لجنة فلسطينية مؤقتة من شخصيات مستقلة لإدارة شؤون غزة، إلى جانب لجنة دولية للإشراف على إعادة الإعمار، وقوة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار.

وشدد على تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان الانسحاب الكامل من غزة، ورفع الحصار وفتح المعابر، بما يمهد لمرحلة جديدة من الوحدة والعمل الفلسطيني المشترك برعاية مصرية.