أبو الغيط: يمكن خلق تعاون اقتصادي كبير بين الفلسطينيين والإسرائيليين بهذا الشرط

رد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على التساؤل حول مدى إمكانية حدوث تعايش بين دول وشعوب المنطقة، بما في ذلك الكيان المحتل للأراضي الفلسطينية، قائلا «عندما يتحقق السلام وتعترف إسرائيل بدولة فلسطينية، تعيش في سلام وتعاون فيما بينهما».

وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية ببرنامج «على مسئوليتي»: «عندما يتحقق ذلك، يمكن أن يحدث تعاون اقتصادي كبير، إذا استقرت العلاقة وساد الاحترام المتبادل ورُسمت حدود واضحة، الفلسطينيون يعملون في إسرائيل، وتُباع المنتجات الإسرائيلية في الضفة وغزة، وتصل المنتجات الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية والأردنية».

ورأى أن ذلك من شأنه أن يخلق «سياقا فلسطينيا إسرائيليا» يمكن للدول العربية أن تحيطه، مرجعا حالة الكراهية والعداء السائدة اليوم، إلى استمرار «الاحتلال والقتل» الإسرائيلي.

واستشهد بموقفه خلال حرب أكتوبر 1973، حين كان يرى أن قوات العدو الإسرائيلية التي اخترقت الثغرة «يجب أن تُباد»، مشيرا إلى أنه هو نفسه من حضر لاحقًا مفاوضات إطار كامب ديفيد وتوقيع معاهدة السلام، و «الدنيا تغيرت وأصبح هناك علاقات وسلام».

وتطرق إلى الموقف الأمريكي، منوها أن هناك «تحولا رئيسيا» طرأ ولم يعد هناك «رفض مطلق» لحل الدولتين وتأييد مواقف إسرائيل.