الهند تعلن عن إجراء تدريبات عسكرية مشتركة بالقرب من الحدود الباكستانية

أصدرت الهند إخطارا بإجراء تدريبات عسكرية مشتركة واسعة النطاق بالقرب من الحدود الباكستانية، مما يشير إلى تصعيد آخر في موقفها العدواني المستمر.

وذكرت تقارير أن التدريبات تشمل مناورات ثلاثية بين الجيش الهندي والبحرية وسلاح الجو، ومن المقرر أن تجرى في الفترة من 30 أكتوبر حتى العاشر من نوفمبر.

ويقول محللون في مجال الدفاع إن نطاق وموقع وتوقيت التدريبات غير عادي بشكل كبير ويبدو أنها تهدف إلى إرسال إشارات استراتيجية ضد باكستان، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم الأحد.

يأتي هذا التطور بعد أشهر من إطلاق الهند صواريخ على باكستان يومي السادس والسابع من مايو، مما أثار رد فعل سريع من القوات المسلحة الباكستانية التي أسقطت طائرات مقاتلة هندية ودمرت أنظمة دفاعية معادية متعددة.