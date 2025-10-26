محافظ الغربية في جولة ليلية مفاجئة بالمحلة الكبرى لمتابعة النظافة ورفع الإشغالات

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولة ميدانية مفاجئة استمرت أكثر من أربع ساعات متواصلة حتى منتصف الليل، تفقد خلالها شوارع وميادين حي أول وثانِ المحلة الكبرى سيرًا على الأقدام، حيث تابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات، واطّلع على انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدأت الجولة من شارع البحر مرورًا بعدد من الشوارع الحيوية في حيي أول وثانِ المحلة، حيث حرص المحافظ على متابعة حالة النظافة العامة ورفع الإشغالات، موجّهًا برفع كفاءة أعمال النظافة وإزالة أي تجمعات أو عوائق تعيق حركة المارة، مؤكدًا أن الشارع يجب أن يعكس الصورة الحضارية اللائقة بمدينة المحلة الكبرى، باعتبارها قلب الصناعة في دلتا مصر.

وتفقد المحافظ منطقة نفق الشون، حيث وجّه برفع جميع الإشغالات من داخل النفق ومحيطه فورًا، مشددًا على أن هذه المنطقة الحيوية لا تحتمل أي عوائق قد تؤثر على سلامة المواطنين، كما أكد ضرورة سرعة الانتهاء من معالجة تسرب المياه داخل النفق واتخاذ الإجراءات الفنية الكفيلة بمنع تكرار المشكلة نهائيًا.

وانتقل اللواء الجندي إلى شارع الجلاء، أحد أهم المحاور المرورية بمدينة المحلة الكبرى، لمتابعة أعمال التطوير والرصف الجارية، موضحًا أن الشارع الذي يمتد من البحر حتى طريق كفر الشيخ بطول 1700 متر وبمتوسط عرض 16 مترًا يمثل شريانًا حيويًا يخدم آلاف المواطنين يوميًا، مشيرًا إلى أن خطة التطوير تتضمن إحلالًا وتجديدًا كاملين للبنية التحتية والمرافق لضمان استدامة جودة الطرق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وخلال جولته، لاحظ المحافظ انتشار بعض الإشغالات والتعديات على الأرصفة من قبل المقاهي، فتدخل بنفسه ووجّه برفعها فورًا، وقام بإزالة عدد من المقاعد والإشغالات المخالفة بيده، كما أمر بتحرير محاضر فورية ضد أصحابها، مؤكدًا أنه في حال تكرار المخالفة سيتم غلق المنشأة المخالفة على الفور. وشدد المحافظ على عدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى تحت أي ظرف، مؤكدًا أن الشارع حق عام لا يجوز التعدي عليه، وأن الانضباط والنظافة هما عنوان المدينة الحضاري الذي يجب الحفاظ عليه.

كما وجّه اللواء أشرف الجندي رؤساء الأحياء بشن حملات يومية مكبرة لرفع الإشغالات، مشددًا على أن عودة أي مظهر من مظاهر الفوضى أو التعدي على حرم الطريق يُعد تقصيرًا جسيمًا في أداء المهام التنفيذية.

وفي السياق ذاته، شدد المحافظ على استمرار الحملات المكثفة لإزالة جميع مخالفات البناء داخل نطاق حي أول وثانِ المحلة الكبرى، مؤكدًا أنه لن يتم السماح بأي محاولة للبناء العشوائي، وأن أجهزة المحافظة ستتعامل بكل حزم مع أي مخالفة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على هيبة الدولة وتطبيق القانون بكل حزم وعدالة.

وخلال الجولة، حرص محافظ الغربية على التفاعل المباشر مع المواطنين، وتوقف في أكثر من موقع للاستماع إلى ملاحظاتهم وشكاواهم حول مستوى النظافة والإنارة والخدمات العامة، مؤكدًا أن صوت المواطن هو البوصلة التي تحدد أولويات العمل التنفيذي.

وفي ختام جولته الليلية، أكد اللواء أشرف الجندي أن المحلة الكبرى ليست مدينة صناعية فقط، بل رمز وواجهة لمحافظة الغربية بأكملها، مشيرًا إلى أن المدينة تمثل قلعة حقيقية للصناعة ورمزًا للعمل والإنتاج في عروس الدلتا، ويجب أن تعكس شوارعها وأحياؤها هذه المكانة المرموقة.

وشدد المحافظ على أنه لن يسمح بأي تراخٍ أو تقصير من أي مسؤول في تقديم الخدمات أو متابعة المرافق العامة، مؤكدًا أن العمل الميداني هو السبيل الحقيقي للوقوف على احتياجات المواطنين وتحقيق رضاهم، مضيفًا أن ما لمسه من تجاوب المواطنين خلال الجولة يدفع إلى مواصلة العمل ليلًا ونهارًا لتظل المحلة الكبرى مدينة تليق بتاريخها ومكانتها بين مدن مصر.