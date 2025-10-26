روسيا تختبر صاروخا يعمل بالطاقة النووية

قال الجنرال فاليري جيراسيموف رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، اليوم الأحد، إن موسكو اختبرت صاروخ كروز جديدا قادرا على حمل رؤوس نووية ويعمل بالطاقة النووية في 21 أكتوبر الجاري.

وأضاف جيراسيموف، أن الصاروخ الذي أُطلق عليه اسم (بوريفيستنيك) قطع مسافة 14 ألف كيلومتر وظل في الجو لمدة 15 ساعة تقريبا، وفقا لوكالة رويترز.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه خلال تدريب القوات الهجومية الاستراتيجية، أجريت اختبارات للأسلحة الواعدة، مشيرا إلى أن قوات الردع النووي الروسية في أعلى مستوى، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وتابع بوتين: "اليوم، خلال الاجتماع، سننظر في الوضع الحالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة، في مناطقها الفردية، وسنستمع إلى تقارير من قادة مجموعات القوات حول أداء المهام من قبل المجموعات التابعة لهم".

وقال بوتين: "أود أن أشير إلى أن نجاح القوات الروسية في تطويق محوركراسنوارميسكو-ديميتروفسكي ومدينة كوبيانسك، وكذلك نتائج المهام القتالية في مناطق أخرى، أصبح ممكنا بلا شك بفضل الأعمال البطولية لجنودنا وقادتنا، بالإضافة إلى العمل الدقيق للقيادة على جميع المستويات".

وزار بوتين أحد مراكز قيادة مجموعة القوات المشتركة، وفقا لما ذكره المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف. كما عقد اجتماعا مع رئيس الأركان جيراسيموف، وقادة المجموعات المشاركة العملية العسكرية الخاص، حيث تم إطلاعه على الوضع على طول خط التماس.