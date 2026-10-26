رئيس هيئة قناة السويس يلتقي السفير اليوناني لبحث تعزيز التعاون المشترك

بحث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والسفير اليوناني بالقاهرة نيكولاس باباجورجيو، آليات تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خلال لقاء عُقد الاثنين بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية.

وأعرب ربيع عن تطلعه لاستثمار التقارب المصري اليوناني في تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الصناعات البحرية وتقديم الخدمات اللوجستية، موجهًا الدعوة إلى كافة الشركات اليونانية العاملة في هذه المجالات للتعاون مع قناة السويس.

وأضاف أن الهيئة أصبحت قاعدة صناعية يتبع لها عدد من الترسانات والشركات التابعة العاملة في مختلف الأنشطة الصناعية والبحرية، موضحًا أن قناة السويس نجحت في تعزيز تنافسيتها عبر إضافة أنشطة وخدمات بحرية جديدة لم تكن موجودة من قبل، بالتوازي مع جهودها لتطوير المجرى الملاحي والأسطول البحري ضمن استراتيجية شاملة للتطوير.

وأشار ربيع إلى أن قناة السويس أثبتت قدرتها على إدارة الأزمات المتتالية والتعامل بمرونة مع التحديات المختلفة من خلال العمل المشترك مع كافة المنظمات والأطراف الفاعلة في المجتمع الملاحي لضمان انتظام سلاسل الإمداد العالمية.

من جهته، أشاد السفير اليوناني بالقاهرة، نيكولاس باباجورجيو، بالتطور الملموس الذي تشهده منظومة الخدمات البحرية واللوجستية بالقناة، واصفًا مسيرة العمل بالقناة بأنها قصة نجاح مستمرة رغم التحديات غير المسبوقة والظروف المضطربة.

وأكد السفير اليوناني بالقاهرة أن قناة السويس تظل محورًا رئيسيًا لصناعة النقل البحري، وشريانًا لا غنى عنه لحركة التجارة العالمية، متمنيًا استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، لما يمثله ذلك من ضرورة حيوية لاستقرار معدلات الملاحة بالقناة، ومن ثم ضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية.

وأوضح السفير اليوناني بالقاهرة أن العلاقات الثنائية بين البلدين استراتيجية ذات أبعاد تاريخية ممتدة، مؤكدًا سعيه الجاد لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة، بجذب مزيد من الاستثمارات في مشروعات منطقة القناة.