وزير الداخلية الفرنسي يدعو إلى فصل 3 رجال شرطة بعد ظهورهم فى مقطع مصور يضربون رجلا

دعا وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إلى فصل 3 من رجال الشرطة بعد تصويرهم وهم يضربون رجلا في مقطع مصور نشرته مجلة "لوبسايدر" اليوم الخميس.



تنظر أحد مجالس الرقابة الشرطية في الواقعة عقب دعوة للعقاب أطلقها وزير الداخلية.



وقعت الحادثة يوم السبت. وقالت المجلة إن ميشال وهو منتج موسيقي كان يسير في الشارع بدون كمامة، في انتهاك لقواعد فيروس كورونا الحالية عندما رصده رجال الشرطة، ولتجنبهم دخل مسرعا إلى ستوديو الإنتاج الخاص به.



وأظهرت كاميرات المراقبة في الداخل كيف أن رجال الشرطة تعقبوه إلى الداخل وضربوه لعدة مرات في مدخل المنطقة.



وقال ميشال وهو أسود البشرة، إن الشرطة تلفظت أيضا بعبارات عنصرية.



وقال لمجلة لوبسايدر: "لم أفهم ماذا يحدث"، مضيفا أنه تشكك من كون الرجال شرطيين فعلا. وفي النهاية أثارت صرخاته طلبا للمساعدة انتباه بعض الموسيقيين الذين يعملون في القبو.



وأظهرت مقاطع الفيديو فيما بعد إجبار رجال الشرطة على الخروج من الأستوديو ومن ثم أطلقوا قنبلة غاز مسيل للدموع في الداخل وطلبوا الدعم.



وقالت الشرطة للمجلة إن ميشال الذي أظهرت الصور إصابته بإصابات بليغة في الحادث، كان عنيفا. وقال محامي ميشال: "لحسن الحظ لدينا هذا المقطع المصور".



ويأتي الحادث على خلفية قانون مقترح من شأنه أن يحد من حق الأشخاص في تصوير رجال الشرطة في مقاطع فيديو. وتم نظر القانون في المجلس الأدنى وهو الآن أمام مجلس الشيوخ.