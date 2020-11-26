محافظ الجيزة يفتتح موقف سيارات السرفيس أسفل محور روض الفرج بالوراق

افتتح أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الخميس، يرافقه اللواء مجدي أنور رئيس الشركة الوطنية للطرق، موقف سيارات السرفيس الكائن أسفل محور روض الفرج بنطاق حي الوراق والمقام على مساحة 10 آلاف متر كمرحلة أولى ليستوعب كافة الخطوط الداخلية ولنقل المواقف العشوائية المتواجدة بصورة غير منظمة بحي الوراق والتي تسبب إعاقة مرورية شديدة.

وأكد محافظ الجيزة -في تصريح صحفي- أن هذا الموقف يعد نقله حضارية لتطوير المواقف على مستوى المحافظة إلى جانب استبدال المواقف العشوائية المتواجدة بعدد من القطاعات بأخرى حضارية وذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير شبكة الطرق ووسائل المواصلات ومنظومة المواقف وساحات الإنتظار للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشاد المحافظ بالتعاون القائم بين المحافظة والشركة الوطنية للطرق بقيادة اللواء مجدى انور والتى قامت بتخطيط وتنفيذ الموقف في خلال فترة وجيزة والذي سيساهم بشكل كبير في حل أزمة الإختناقات المرورية والقضاء على المواقف العشوائية التى يعانى منها حي الوراق.

وقال إن الموقف سيقدم خدماته إلى شريحة كبيرة من المواطنين سواء من داخل الحي أو الأحياء المجاورة نظراً لتنوع الخطوط وارتباطها بالعديد من المناطق بالقاهرة والجيزة ما يساهم فى تقليل المدة الزمنية للرحلة حيث يضم خطوط "المؤسسة، رمسيس، عتبة، تحرير، روض الفرج، منشأة القناطر، أوسيم، برطس، الكوم الأحمر، شارع عشرة والجزيرة".

وأضاف أن أعمال التطوير شملت تجهيز قطعة الأرض وإنشاء البنية التحتية لها من شبكات مياه الشرب و الصرف الصحي والكهرباء والغاز وتركيب بلاط انترلوك للأرضيات بالكامل وأسوار خارجية وبوابات الكترونية ذكية لدخول وخروج السيارات وخدمات أمنية وتركيب كاميرات مراقبة لمتابعة الموقف من الداخل والخارج ولافتات إلكترونية بخطوط سير السيارات ومقاعد لجلوس وانتظار المواطنين وكافتيريات ومحال نموذجية لخدمة المترددين عليها وغرف للخدمات والتحكم لإحكام السيطرة على الموقف وأعمدة إنارة بشكل جمالي بالإضافة إلى تدعيم الموقف بدورات مياه وشبكة صرف حديثة وبالوعات لتصريف الامطار وأماكن مخططة لضبط وتنظيم خطوط سير وحركة السيارات.

وخلال الافتتاح، حرص المحافظ على تفقد باكيات الموقف البالغ عددها 6 باكيات تسع لحوالى 600 من سيارات السرفيس، وتفقد غرف الخدمات والمحال.. مشيدا بما تم إنجازه من أعمال.

ووجه راشد رئيس حي الوراق وهيئة النظافة برفع مستوى النظافة على مدار اليوم ورفع كفاءة ونظافة المنطقة المحيطة.

رافق المحافظ خلال الافتتاح أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، محمود حسين رئيس جهاز السرفيس وأسامة السقعان رئيس حى الوراق وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل.