أكرم حسني يحتفل بتصدر فيلم البدلة المشاهدة على نتفليكس

‏احتفل الفنان أكرم حسني، عبر حسابه الرسمي على تويتر بتصدر فيلمه "البدلة" نسب المشاهدة على المنصة العالمية نتفليكس، ونشر أفيش الفيلم وعلق: "الحمد لله".

قصة الفيلم تأليف تامر حسني، وأيمن بهجت قمر، و إخراج محمد جمال العدل، ومن بطولة تامر حسني، وأكرم حسني، ماجد المصري ، ودلال عبد العزيز، وطاهر أبو ليلة، وتم عرضه في موسم عيد الأضحى2018.

وتدور القصة حول خال (اكرم حسني) وابن اخته (تامر حسني) الذين ولدا في نفس اليوم، فاشلين في الحياة، يقرران الذهاب إلى حفلة تنكرية ويتنكران بزي رجال الشرطة لمقابلة زملاءهم القدامى، الأمر الذي يجعل الجميع يعتقد بأنهما شرطيين حقيقيين لتقع لهم العديد من الأحداث والمشاكل.