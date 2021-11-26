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قالت الفنانة صبا الرفاعي، إنها سعيدة بالمشاركة الأولى لها في مهرجان القاهرة السينمائي.

وأضافت خلال لقائها على هامش ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي، في حفل افتتاحه، مساء اليوم الجمعة، أن التنظيم متميز للغاية، وبه أجواء إيجابية.

وأبدت تشوقها لمتابعة أفلام المهرجان.

تنطلق بعد قليل الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي وتستمر حتى الخامس من ديسمير المقبل، بمشاركة فنيين وسينمائيين من أكثر من 63 دولة.

وتشهد الدورة الحالية تكريم الفنانة نيللي بمنحها جائزة "الهرم الذهبي التقديرية" لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرتها الفنية الكبيرة، والفنان كريم عبد العزيز بمنحه جائزة "فاتن حمامة للتميز".