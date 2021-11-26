مصرع شاب دهسا أثناء عبوره الطريق في المرج

لقى شاب مصرعه دهسًا، مساء اليوم، إثر اصطدام سائق دراجة بخارية به أثناء محاولته عبور الطريق بالمرج، وأمر اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إحالة الواقعة للنيابة التى تولت التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المرج، بمصرع شاب دهسه إثر اصطدام سائق دراجة بخارية به بأحد شوارع القسم، على الفور انتقل الرائد هانى منصور رئيس الدورية بقسم المرج، لمسرح الحادث وبسؤال شهود العيان تبين أنه أثناء قيام المتوفى بعبور الطريق دهسته الدراجة البخارية.

وصرحت النيابة بدفن جثة المتوفى وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث للوقوف على ملابسات الواقعة، وأمرت بالتحفظ على سائق الدراجة البخارية لحين الانتهاء من التحقيقات.