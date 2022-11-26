الشرطة الإيطالية تلقي القبض على 3 أشخاص يبتزون السائحين

ألقت الشرطة في العاصمة الإيطالية روما القبض على ثلاثة رجال للاشتباه في ابتزازهم السياح للحصول على أموال، بعد أن وقفوا معهم لالتقاط صور سيلفي في ساحة الكولوسيوم القديمة.



وعرض المشتبه بهم، الذين كانوا يرتدون زي المصارعين والجنود الرومان، على السياح فرصة التقاط الصور معهم في الموقع الشهير. وبعد ذلك، طالبوا بما يصل إلى 500 يورو (521 دولارا) في المقابل، حسبما ذكرت الشرطة يوم السبت.



وفي بعض الأحيان، تردد أنهم هددوا السائحين للحصول على المال.



ووضع مكتب المدعي العام اثنين منهم قيد الإقامة الجبرية، بينما احتجز الثالث احتياطيا.



وقالت الشرطة إن العديد من السياح الأجانب تقدموا بشكاوى بين أغسطس وسبتمبر من هذا العام.



وقال سائح أيرلندي للرجال إنه لا يملك المال بعد تصويره. ثم زعم أن الرجال أجبروه على سحب الأموال من ماكينة صراف آلي.



وعندما عاد ومعه 200 يورو، زعم أنهم أرسلوه مرة أخرى للحصول على 50 يورو أخرى.



وطلب الرجال من زائر إيطالي دفع 40 يورو لكنه رفض الدفع. ثم أحاط به المشتبه بهم وهددوه بإيذائه، وفي النهاية ابتزوا الرجل بمبلغ 150 يورو.