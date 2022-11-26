شولتس: ألمانيا «أرض الأمل» لكثيرين من المهاجرين

اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس ألمانيا بمثابة "أرض الأمل" بالنسبة للعديد من المهاجرين، داعيا إلى تسهيل الحصول على الجنسية الألمانية.

وقال شولتس، في رسالة عبر الفيديو نُشرت اليوم السبت، إن النساء والرجال وأحيانا الأطفال الذين قدموا إلى ألمانيا في العقود القليلة الماضية لعبوا دورا رئيسيا في جعل الاقتصاد الألماني قويا.

وأضاف: "عاش البعض هنا لفترة طويلة للغاية ولديهم أطفال وأحفاد. وهذا هو السبب في أنه من الجيد جدا أن يقرر أولئك الذين عاشوا معنا لفترة طويلة الحصول على الجنسية الألمانية"، موضحا أن ألمانيا بحاجة إلى "أنظمة أفضل" لتجنيس كل هؤلاء "النساء والرجال الرائعين".

وقال شولتس، إن الكثيرين هاجروا أيضا من ألمانيا على مدى قرون عديدة.

وأضاف: "هذا الأمر تغير منذ عقود. ألمانيا أصبحت أرض الأمل لكثيرين".

وتمضي وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر قدما في إصلاح قانون التجنيس المنصوص عليه في اتفاقية الائتلاف الحاكم، والذي من شأنه أن يسهل على الأشخاص الذين عاشوا في ألمانيا لعدة سنوات الحصول على الجنسية.

وقال متحدث باسم فيزر أمس الجمعة إن مسودة القانون التي تنص على تلك الإصلاحات صارت "شبه جاهزة".

وبحسب مسودة القانون، فإنه بدلا من ثماني سنوات - كما هو الحال حاليا - يمكن أن يحصل الأجانب على الجنسية الألمانية بعد خمس سنوات من الإقامة في ألمانيا.

وفي حال أدائهم "إنجازات مميزة في الاندماج"، يمكن تقليص المدة إلى ثلاث سنوات - على سبيل المثال إذا أظهر المهاجرون إنجازات أكاديمية أو مهنية خاصة أو انخرطوا في أنشطة تطوعية أو لديهم مهارات لغوية جيدة بشكل خاص.