إطلاق سراح فتاة إسرائيلية أيرلندية كانت محتجزة في غزة

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أعلنت وزارة الخارجية الأيرلندية أنه تم إطلاق سراح فتاة أيرلندية إسرائيلية بعد أن احتجزتها حركة حماس.

وذكرت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية أن إيميلي هاند قد احتجزها مسلحون في غزة بعد أن تم أخذها في هجوم حماس على كيبوتس بئيري في 7 أكتوبر الماضي.

ووجه والدها توماس، وهو في الأصل من "دان ليرا" في "دبلن"، نداء عاطفيا الأسبوع الماضي من أجل إطلاق سراحها، قائلا إن الأسرة تعيش "كابوسا".

وبلغت إميلي التاسعة من عمرها الشهر الماضي أثناء وجودها في الاحتجاز.

وأقامت عائلتها في أيرلندا حفل عيد ميلاد لها في سانت ستيفن جرين بالعاصمة الأيرلندية.

وقال نائب رئيس حكومة أيرلندا مايكل مارتن إنه سعيد بإطلاق سراح إميلي، "الفتاة المشرقة والجميلة"، وسيجري لم شملها مع عائلتها.

وذكر في بيان مساء السبت:“بعد أسابيع من الصدمة، هذه لحظة ثمينة ومؤثرة للغاية لعائلة هاند".

وتابع"لقد تأثر شعب أيرلندا بقصة إميلي وبراءتها والاحترام والتصميم الهادئ لوالدها توم".