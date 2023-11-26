بثت وسائل إعلام فلسطينية، لقطات مصورة توثّق لحظة لقاء الأسير أمين محمد العباسي بعائلته في سلوان، المفرج عنه ضمن صفقة تبادل الأسرى.

وأظهرت اللقطات، ارتماء الأسير المحرر في أحضان عائلته وسط انهيار الجميع من البكاء، فيما لوحظ أن جنديا إسرائيليا أقدم على غلق باب المنزل من الخارج سريعا فور دخول الأسير المحرر لمنزله.

وهذا التصرف من الجندي الإسرائيلي يأتي في سياق منع جيش الاحتلال أي احتفالات أو تجمعات في منازل الأسرى المحررين.

وأفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عن 39 أسيرا فلسطينيا هم من الأطفال وذلك في إطار الدفعة الثالثة من صفقة تبادل الأسرى بين الاحتلال وحركة حماس ضمن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، تسلم جيش الاحتلال الإسرائيلي، المحتجزين الـ13 من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهي الدفعة الثالثة من عملية تبادل الأسرى ضمن بنود الهدنة الإنسانية في غزة.