حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي على توجيه الشكر لسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالأحمر، والذي أثنى على الفترة التي تواجد بها المدرب الجنوب إفريقي بالفريق.

وكتب بيتسو موسيماني عبر حسابه على موقع إكس، المعروف سابقًا بـ تويتر: "شكرًا سيد.. أجمل اللحظات والذكريات مع النادي الأهلي".

وأضاف المدرب الذي تمت إقالته من تدريب فريق الوحدة الإماراتي قبل عدة أيام: "مع الأهلي كنا مثل الفايكنج، وغزونا أفريقيا وأمريكا الجنوبية، وعاقبنا آسيا حقًا".

وتابع: "فقط تم إيقافنا من قبل أوروبا.. على الأقل عدنا دائمًا إلى مصر بالميدالية البرونزية كثالث أفضل فريق ثالث في العالم".

وأتم بيتسو موسيماني تصريحاته قائلًا: "سوف أحتفظ بهذه الذكريات الكروية الرائعة إلى الأبد".

يُذكر أن النادي الأهلي كان قد تُوج مع بيتسو موسيماني بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية مرتين على التوالي، إذ فاز في المرة الأولى على فريقي الدحيل القطري وبالميراس البرازيلي وتلقى الهزيمة أمام بايرن ميونيخ الألماني، وفاز في المرة الثانية على فريقي مونتيري المكسيكي والهلال السعودي.

الجدير بالذكر أن كلمة الفايكنج تُطلق على البحارة الذين عاشوا في الفترة من أواخر القرن الثامن إلى أوائل القرن الحادي عشر، وقد كانوا مستكشفين، ومحاربين، وتجّار.