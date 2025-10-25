سنغافورة والصين توقعان اتفاقا لإنشاء ممر بحري أخضر ورقمي وتعزيز التعاون الثنائي

اتفقت سنغافورة والصين خلال مذكرة تفاهم على التعاون من أحل التخلص من الكربون ورقمنة طرق الشحن بين البلدين من خلال إنشاء ممر وطني أخضر ورقمي للملاحة البحرية.

وتعد مذكرة التفاهم هذه واحدة من ثماني اتفاقيات تم تبادلها في 25 أكتوبر خلال الزيارة الرسمية لرئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج، حيث تعهد الجانبان بتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية.

وقد جرى استقبال لي تشيانج، الذي يزور سنغافورة لأول مرة بصفته رئيسا لمجلس الدولة الصيني بدعوة من رئيس الوزراء لورنس وونج، بحرس شرف في مبنى البرلمان.

وخلال كلمته الافتتاحية في اجتماع ضم وفدي البلدين، قال رئيس الوزراء وونج: "نرغب في استكشاف سبل تعميق التعاون بين بلدينا، وكذلك العمل معا للحفاظ على المبادئ الأساسية للتجارة الحرة والنظام المتعدد الأطراف القائم على القواعد".

من جانبه، قال لي تشيانج خلال لقائه برئيس الوزراء وونج إنه يتطلع إلى تعميق العلاقات بين الصين وسنغافورة خلال زيارته، وهي أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء صيني إلى سنغافورة منذ سبع سنوات.

وأضاف لي أن الصين على استعداد للعمل مع سنغافورة لخدمة عملية التحديث في كلا البلدين، والمساهمة بشكل أكبر في تحقيق التنمية السلمية والمستقرة في المنطقة.