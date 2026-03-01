أرسنال بالقوة الضاربة أمام تشيلسي في الديربي

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تشكيل فريقه لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواصل أرتيتا الاعتماد على نفس العناصر التي منحت الفريق التفوق في المباريات الأخيرة، وذلك من أجل تعزيز صدارة ترتيب البريميرليج في ظل ملاحقة شرسة من مانشستر سيتي.

ويضم تشكيل أرسنال كل من:-

حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: يورين تيمبر – ويليام ساليبا – جابرييل مجاليس – بييرو هينكابي

خط الوسط: ديكلان رايس – مارتن زوبيميندي – إيبيريتشي إيزي

خط الهجوم: بوكايو ساكا – لياندرو تروسارد – فيكتور جيوكيريس

وعلى مقاعد البدلاء يحتفظ أرتيتا بكل من: - كيبا – موريرا – جيسوس – مارتينللي – نورجارد – مادويكي – هافرتز – كالافيوري – لويس سكيلي

يذكر أن أرسنال يحتل الصدارة برصيد 61 نقطة قبل مباراة اليوم، بينما يمتلك تشيلسي 45 نقطة في المركز السادس.