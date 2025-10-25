استطلاع يظهر صعوبة توقع الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية الهولندية

أظهر استطلاع صدر اليوم السبت قبل أربعة أيام من إجراء الانتخابات البرلمانية الهولندية ، أن هناك سباقا محموما بين ثلاثة أحزاب.

وأظهر الاستطلاع أنه رغم بقاء الحزب الذي ينتمي إليه اليميني الشعبوي خيرت فيلدرز على القمة بحوالي 20 %، تقلصت الفجوة بينه وبين التحالف الأحمر والأخضر وحزب دي 66 الليبرالي بشدة.

وكشف أحدث استطلاع يجريه مركز "إبسوس آي آند أو" أن حزب الحرية الذي ينتمي إليه فيلدرز يمكن أن يحصد 26 من أصل 150 مقعدا برلمانيا في الانتخابات التي ستنعقد الأربعاء المقبل، بينما من المتوقع أن يحصل التحالف الأحمر والأخضر على 23 مقعدا وحزب "دي 66" على 22 مقعدا.

ويأتي الحزب الديمقراطي المسيحي وحزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية في آخر السباق.