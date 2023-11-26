توقعات بوصول إيلون ماسك إلى إسرائيل يوم الاثنين

من المتوقع أن يصل الملياردير الأمريكي-الكندي، إيلون ماسك، إلى إسرائيل، يوم غد الاثنين.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأنه من المقرر أن يلتقي ماسك، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس إسحاق هرتسوج.

يذكر أن ماسك كان قد أعلن في أكتوبر الماضي، أن نظام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك"، التابع لشركة "سبيس إكس"، سيساعد في استعادة اتصالات التي انقطعت لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليا والعاملة في غزة، حيث انقطعت الاتصالات بعد قيام إسرائيل بتوسيع هجومها البري في القطاع الضيق.

من ناحية أخرى، انتقد ماسك، مالك موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، التقارير التي وردت مؤخرا على وسائل الإعلام، والتي تتهمه بمعاداة السامية.