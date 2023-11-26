مشاهد مؤثرة وهتافات لحماس خلال استقبال أسرى فلسطينيين محررين في اليوم الثاني من الهدنة

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انتشر في مواقع التواصل ووسائل الإعلام مقاطع فيديو مؤثرة توثق استقبال أسرى فلسطينيين محررين ضمن صفقة اليوم الثاني من الهدنة المؤقتة بين "حماس" وإسرائيل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقاطع الفيديو، حيث أظهر مقطع فيديو لحظة وصول الاسيرة المحررة نورهان عواد لبلدة قلنديا شمال القدس وعناقها لأحد أفراد عائلتها.

وأبان مقطع فيديو آخر استقبال الأسيرة المُحرّرة نورهان عواد في مخيّم قلنديا شمالي القدس، من الأهالي وسط الهتاقات والتكبيرات ورفع أعلام قلسطين

ووثق مقطع فيديو جماهير حاشدة تهتف للأقصى و"حماس" خلال استقبال "الأسرى الأشبال" في مدينة البيرة.

وأظهر مقطع فيديو بحظة الإفراج عن الأسير الفتى عمر الشويكي من بلدة سلوان بالقدس، ومعانقته لمستقبليه، وسط فرح كبير ومشهد مؤثر.

ومساء يوم السبت، نجحت الوساطة القطرية والمصرية في تذليل العقبات التي واجهت صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" بعد إعلان "كتائب القسام" تأجيل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، بسبب عدم التزام إسرائيل ببنود اتفاقية الهدنة الموقعة.