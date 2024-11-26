نجم ليفربول يغيب عن مواجهة ريال مدريد بداعي الإصابة

كشف تقرير صحفي عن تعرض أحد اللاعبين البارزين في ليفربول لإصابة قبل مواجهة ريال مدريد، المقرر لها غدا الأربعاء، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

أكدت صحيفة «ميرور» البريطانية، تعرض تسيميكاس، ظهير ليفربول، لإصابة في الكاحل خلال التدريبات، وسيغيب عن مواجهة ريال مدريد.

أوضحت «ميرور» أن تسيميكاس انضم بذلك إلى قائمة مصابي ليفربول التي تضم ألكسندر أرنولد، وأليسون، وفيدريكو كييزا، ودييجو جوتا.

بدأ تسيميكاس الموسم كبديل لآندي روبرتسون، لكنه فاجأ الجميع بدور أكبر تحت قيادة سلوت، حيث شارك في 11 مباراة بجميع المسابقات.