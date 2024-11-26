 التحقيق مع شخص حاول غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات - بوابة الشروق
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التحقيق مع شخص حاول غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات

مصطفى عطية
نشر في: الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - 7:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - 7:47 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص "سبق اتهامه في قضايا المخدرات"، مقيم بمحافظة الجيزة؛ لغسله الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضي والسيارات)، إذ قدرت تلك الممتلكات بـ150 مليون جنيه تقريبا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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