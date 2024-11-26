روسيا: أوكرانيا فقدت 175 جنديا خلال أعمال قتالية في الشمال ودنيبر

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 115 جنديا في يوم واحد نتيجة للاشتباكات مع المجموعة القتالية الشمالية، فيما فقدوا ما يصل إلى 60 جنديا نتيجة للاشتباكات مع المجموعة القتالية في دنيبر.

وذكرت الوزارة، في مناطق خاركوف، ألحقت وحدات من مجموعة القتال الشمالية خسائر بتشكيلات من لواء الدفاع 116 في مناطق مستوطنتي ليبيديفكا وكازاتشيا لوبان في منطقة خاركوف.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.



وكما ذكرت الوزارة أيضا، ألحقت وحدات من مجموعة دنيبر القتالية خسائر في القوى البشرية ومعدات ألوية الدفاع 103 و124 و126 في مناطق مستوطنات أولجوفكا ومولودجنوي ونيكولسكوي في منطقة خيرسون.