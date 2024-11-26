بريطانيا: سلاح الجو الأمريكي يرصد مُسيرات فوق قواعد بشرق إنجلترا

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قال سلاح الجو الأمريكي في المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء إنه رصد عددا قليلا من الطائرات المُسيرة وهي تحلق فوق ثلاث قواعد بشرق إنجلترا، تستخدمها القوات الأمريكية.

ووقع حادث اليوم الثلاثاء بعد أيام فقط من رصد طائرات مسيرة في محيط قواعد سلاح الجو الملكي البريطاني في لاكينهيث وميلدنهول وفيلتويل .

وقالت قيادة القوات الجوية الأمريكية في أوروبا في بيان يوم الأحد الماضي، إنها تابعت المسيرات بعد أن شوهدت قرب القواعد الثلاث وفوقها.

ولم يحدد سلاح الجو الجهة التي يعتقد أنها تقف خلف تلك التوغلات.

وفي لاكينهيث ، يوجد الجناح الثامن والأربعون للطائرات المقاتلة، والذي يصفه السلاح الجوى الأمريكى بأنه أساس قدرتها القتالية في أوروبا.

وتستضيف ميلدنهول الجناح رقم 100 للتزود بالوقود في الجو، وتعد فيلتويل مركزا للإسكان والمدارس والخدمات الأخرى.

وقواعد لايكنهيث وميلدنهول وفيلتويل، التي تقع بالقرب من بعضها البعض في مقاطعتي سوفولك ونورفولك، تابعة لسلاح الجو الملكي البريطانى ويستخدمها في المقام الأول السلاح الجوى الأمريكى.