هيئة السكك الحديدية تسير الرحلة الـ34 ضمن مشروع العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواصلة جهودها في دعم مشروع العودة الطوعية للأشقاء السودانيين، حيث قامت صباح اليوم الأربعاء بتسيير الرحلة الرابعة والثلاثين من القطارات المخصصة لنقل المواطنين السودانيين العائدين إلى وطنهم.

وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، تأكيدا لعمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع شعبي وادي النيل، وترسيخا للدور المصري في تقديم الدعم الإنساني للأشقاء في السودان.

وأضافت أن إجمالي عدد الأشقاء السودانيين المستفيدين من الرحلات التي تم تسييرها حتى الآن بلغ 32,488 راكبا، جرى نقلهم عبر القطارات من مختلف المحافظات وصولا إلى محافظة أسوان، تمهيدا لانتقالهم إلى وجهاتهم داخل دولة السودان الشقيق.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المقرر أن يصل القطار إلى أسوان في تمام الساعة 11:40 مساء، على أن يغادر في رحلة العودة غدا الخميس في الساعة 11:30 صباحا، وذلك وفقا لجداول التشغيل المعتمدة لخدمة الركاب واستيعاب حركة التنقل المرتبطة بالمشروع.

وشددت الهيئة على استمرارها في تقديم كل الإمكانات المتاحة لضمان نقل آمن ومنظم يليق بروابط الأخوة بين البلدين، وبما يعكس الدور المصري في دعم جهود الاستقرار والتضامن الإنساني في المنطقة.