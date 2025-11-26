رئيسة وزراء اليابان: لم أكن أعتزم الخوض في تفاصيل بشأن تايوان

قالت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي، إنها لم تكن تعتزم الخوض في أي تفاصيل بشأن حالة طوارئ متعلقة بتايوان في تصريحاتها الأخيرة التي انتقدتها الصين بشدة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن تاكايشي قالت اليوم الأربعاء، في البرلمان لدى سؤالها بشأن تصريحاتها: "لم أكن أعتزم ذكر أي تفاصيل".

وأضافت: "مجرد تكرار تصريحات الحكومة مرارا وتكرارا مجددا في بعض الحالات ربما يؤدي لوقف لجنة الموازنة.. أعضاء البرلمان يعدون ممثلون عن الأمة بأكملها، وبما أنه تم سؤالي بشأن قضايا معينة، فقد أجبت بصدق ضمن السياق".

وأكدت تاكايشي، موقف الحكومة الرسمي المتمثل في تقييمها؛ لما يعد أزمة وجودية لليابان بناء على كل حالة على حدة في ضوء جميع المعلومات المتاحة.