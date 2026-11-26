استهل مجلس جامعة القاهرة اجتماعه، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا حادث الطريق الدائري وحوادث الطرق.

وأعلن مجلس الجامعة إطلاق مبادرة «بالعلم والأخلاق.. طرق أكثر أمانًا»، التي تستهدف توظيف الإمكانات العلمية والبحثية والطبية والتكنولوجية للجامعة، والاستفادة من تنوع تخصصاتها وخبرات أساتذتها وباحثيها وطلابها، في دعم جهود الدولة المصرية وتقديم حلول عملية تسهم في الحد من حوادث الطرق وتعزيز السلامة المرورية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن فقدان الأرواح على الطرق يمثل تحديًا مجتمعيًا يستوجب تحركًا مؤسسيًا متكاملًا، مشيرًا إلى أن مسئولية الجامعات تمتد إلى توظيف المعرفة في مواجهة المشكلات التي تمس حياة المواطنين وسلامتهم.

ودعا رئيس جامعة القاهرة مختلف أجهزة الدولة والوزارات والهيئات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني إلى التعاون وتضافر الجهود لإنجاح المبادرة، مؤكدًا أن مواجهة حوادث الطرق مسئولية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار وتبادل الخبرات وترجمة نتائج البحوث والدراسات العلمية إلى تطبيقات وإجراءات عملية.

وتتضمن مبادرة جامعة القاهرة «بالعلم والأخلاق.. طرق أكثر أمانًا» سبعة محاور رئيسية، هي:

1. المحور الهندسي: إعداد دراسات علمية حول مسببات حوادث الطرق، وتحليل المناطق الأكثر وقوعًا للحوادث، وتقييم كفاءة تصميم الطرق والمحاور المرورية واشتراطات الأمان بها، واقتراح حلول هندسية وتكنولوجية لتحسين البنية التحتية ورفع مستويات السلامة المرورية، بالتعاون مع الجهات المعنية.

2. المحور الطبي: دراسة أنماط الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق وسبل الحد من الوفيات والإعاقات الناتجة عنها، وإعداد برامج لتطوير آليات الاستجابة الطبية السريعة والتعامل مع الإصابات الحرجة، وتنظيم دورات مجانية في الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي والتعامل الآمن مع المصابين، فضلًا عن تقديم الدعم النفسي وبرامج التأهيل البدني والنفسي للمصابين وأسر الضحايا.

3. المحور الإعلامي: إطلاق حملات إعلامية وتوعوية مستدامة تستهدف مختلف فئات المجتمع، وبصفة خاصة الشباب، للتوعية بمخاطر السرعة الزائدة واستخدام الهاتف أثناء القيادة والقيادة تحت تأثير الإرهاق أو المواد المخدرة، وتعزيز ثقافة الالتزام بقواعد المرور واحترام حقوق مستخدمي الطرق، وتوظيف وسائل الإعلام والمنصات الرقمية في نشر ثقافة السلامة المرورية.

4. المحور القانوني: مراجعة الأطر التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالسلامة المرورية، ودراسة مدى كفاية العقوبات والتدابير الوقائية في مواجهة السلوكيات المرورية الخطرة، وتقييم منظومة المسئولية والتأمين والتعويض عن حوادث الطرق، ودراسة جدوى إنشاء صندوق متخصص لدعم ضحايا حوادث الطرق وأسرهم أو تطوير الآليات والصناديق القائمة، بما يكفل سرعة صرف التعويضات وتوفير الحماية الاجتماعية والرعاية اللازمة للمتضررين.

5. المحور السلوكي: دراسة الأبعاد النفسية والاجتماعية والثقافية لسلوكيات القيادة الخاطئة، وتحليل دوافع التهور والاندفاع والمخاطرة وعدم الالتزام بقواعد المرور، وإعداد برامج لتعديل السلوك وتنمية الشعور بالمسئولية الفردية والمجتمعية، وترسيخ ثقافة احترام الحق في الحياة وسلامة الآخرين.

6. المحور التكنولوجي: توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وإنترنت الأشياء في التنبؤ بمخاطر الحوادث ورصد المخالفات والسلوكيات الخطرة، وتطوير تطبيقات للإنذار المبكر والاستغاثة وتحديد مواقع الحوادث وتسريع الاستجابة لها، وتوجيه مشروعات التخرج والأبحاث العلمية والمسابقات الطلابية نحو ابتكار حلول ذكية قابلة للتطبيق.

7. المحور المؤسسي: مراجعة وتطوير اشتراطات السلامة والأمان في وسائل النقل والرحلات الطلابية التابعة للجامعة، ووضع ضوابط لاختيار السائقين والتأكد من اللياقة الصحية والفنية لهم، والفحص الدوري للمركبات، وإعداد خطط للتعامل مع حالات الطوارئ، وتعزيز الشراكات مع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ووضع مؤشرات لمتابعة تنفيذ المبادرة وتقييم أثرها.

وتشمل آليات تنفيذ المبادرة تشكيل فريق عمل متعدد التخصصات لإعداد «وثيقة جامعة القاهرة للسلامة على الطرق»، تتضمن توصيات علمية وهندسية وطبية وتشريعية قابلة للتنفيذ، تُرفع إلى الجهات المختصة بالدولة، كما يتم تنظيم ملتقى علمي ومجتمعي حول الحد من حوادث الطرق، وإدراج الأنشطة ذات الصلة ضمن منصة «أثر» لخدمة المجتمع، إلى جانب المتابعة الدورية للتنفيذ وقياس الأثر.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الجامعة تتطلع لتصبح هذه المبادرة نواة لتحرك وطني واسع، تتكامل فيه جهود المؤسسات الأكاديمية والبحثية والتنفيذية والمجتمعية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر أمانًا واستدامة.

واختتم عبد الصادق تصريحاته: "حماية الأرواح غاية تستحق أن نحشد من أجلها كل ما نملكه من علم ومعرفة وخبرات، وإن إنقاذ حياة إنسان واحد هو في حد ذاته هدف يستحق أن نبذل من أجله كل جهد ممكن".