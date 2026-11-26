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أعلنت الجامعة المصرية بالعلمين استعدادها لتنظيم النسخة الثانية من بطولة العلمين للجامعات خلال أغسطس 2027 بمدينة العلمين الجديدة، بمشاركة طلاب من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية.



وتقام البطولة تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، ضمن خطة دعم الأنشطة الطلابية وتعزيز التواصل بين طلاب الجامعات.



وقال الدكتور جمال سوسة، رئيس الجامعة المصرية بالعلمين، إن البطولة تتيح فرصة لاكتشاف المواهب الرياضية، وترسيخ قيم العمل الجماعي والانتماء، وتوفير بيئة جامعية تجمع بين التعليم والرياضة والثقافة.



وأضاف أن الجامعة بدأت مبكرًا الاستعداد للنسخة الجديدة، ووفرت الإمكانات اللازمة لتنظيم المنافسات والأنشطة المصاحبة، مستفيدة من البنية التحتية بمدينة العلمين الجديدة.



وتتضمن البطولة منافسات في كرة القدم الخماسية، والبادل تنس، والكرة الطائرة الشاطئية، وماراثون الجري، إلى جانب زيارات للمتحف الحربي ومقابر العلمين الحربية والمقابر الإيطالية، وبرنامج ترفيهي للمشاركين.



وشهدت النسخة الأولى مشاركة 14 جامعة مصرية، بالتعاون مع جهاز مدينة العلمين الجديدة وتحت رعاية وزارتي التعليم العالي والإسكان، وتضمنت منافسات كرة القدم الخماسية والشاطئية وماراثون الجري.