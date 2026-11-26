هنأت اللجنة الفرعية لنقابة الصحفيين بمحافظة بورسعيد الأنبا تادرس، مطران بورسعيد وتوابعها، اليوم الخميس، بمناسبة مرور خمسين عاما على تأسيس إيبارشية بورسعيد، وقدمت له أسمى معاني التقدير والاحترام، وبمزيد من الفخر والاعتزاز وأصدق التبريكات احتفالا باليوبيل الذهبي للإيبارشية، كما قدم الصحفيون النقابيون ببورسعيد التهنئة إلى الآباء الكهنة بهذه المناسبة التاريخية الجليلة.

وأكد رئيس اللجنة في اللقاء على مسيرة العطاء الممتدة على مدار نصف قرن من العطاء المخلص والعمل الدؤوب، جسدت أسمى معاني المحبة والتواصل والتلاحم المجتمعي، ورسخت دعائم التآخي والتسامح، وعكست عمق الروابط الإنسانية والوطنية وأصالة النسيج المصري المتماسك الذي ظل وسيظل نموذجا فريدا للوحدة والتعايش والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد، مضيفا: "حفظ الله مصرنا الغالية قيادة وشعبا، وأدام عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار ووحدة الصف وتماسك النسيج الوطني، وجعلها دائما واحة للمحبة والسلام".

وحضر عبدالرحمن بصله، رئيس اللجنة الفرعية لنقابة الصحفيين بمحافظة بورسعيد، احتفالية إيبارشية بورسعيد باليوبيل الذهبي لرسامة الأنبا تادرس ومرور 50 عاما على تأسيس الإيبارشية في الاحتفال الذي أقيم بكنيسة الشهيد أبي سيفين والقديسة دميانة ببورسعيد.