إيران تمنع أسرة أيقونة كرة القدم علي دائي من مغادرة البلاد

أمرت السلطات الإيرانية طائرة أثناء قيامها برحلة متجهة إلى دبي، بالهبوط اليوم الاثنين؛ لمنع أفراد أسرة أيقونة كرة القدم الإيرانية المنتقد للنظام علي دائي، من مغادرة البلاد واتهامهم بالمشاركة في الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم، نقلا عن وكالة أنباء إرنا الرسمية، أنه تم إنزال زوجة وابنة دائي من رحلة ماهان إير بعد أمر الطائرة بالهبوط في جزيرة كيش بإيران (124 ميلا) قبالة دبي.

وكان منشأ الرحلة في طهران.

وأضافت بلومبرج أنه ردا على الاحتجاجات ضد القيادة الدينية للبلاد، تعمل الجمهورية الإسلامية الآن على توسيع حملة القمع ضد المعارضين وهي التي بدأت في منتصف سبتمبر الماضي بسبب وفاة مهسا أميني (22 عاما) أثناء احتجازها بأحد أقسام الشرطة.

وتم القبض عليها من قبل ما تسمى بشرطة الأخلاق بزعم مخالفتها لقواعد الزي الاسلامي.

وأعرب دائي، الذي اعتزل لعب كرة القدم في عام 2007، علنا عن تأييده للاحتجاجات. وهو يعد واحدا من أشهر اللاعبين في البلاد، وبرز كشخصية ذات تأثير متزايد في إيران.

واندلعت احتجاجات عقب وفاة أميني في 16 سبتمبر الماضي.

وقدر نشطاء حقوقيون أن ما لا يقل عن 470 شخصا قتلوا، وجرى اعتقال 18 ألفا خلال المظاهرات.

وتم إعدام شخصين من بين المعتقلين.

وقُوبل التعامل العنيف مع الاحتجاجات من جانب السلطات الإيرانية بإدانات دولية.

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على شخصيات وكيانات إيرانية؛ ردا على قمع الاحتجاجات.