محافظ قنا يتفقد مجزر المنيرة الحديثة تمهيدا لافتتاحه

تفقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم، مجزر المنيرة الحديثة بمركز قنا، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية، وتسليمه للجهة التنفيذية تمهيدا لتشغيله خلال الفترة المقبلة، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد محافظ قنا، أن المجزر مقام على مساحة 1500 متر، بتكلفة مالية تصل إلى 4 ملايين و545 ألف جنيه بتمويل من برنامج التنمية المحلية، ومجهز بأحدث المعدات التى تضمن إتمام عملية ذبح نظيفة لرؤوس الأغنام والماشية، إلى جانب تحقيق الاستفادة المثلى من مخلفات الذبح والفضلات ومعالجتها بطريقة آمنة صديقة البيئة، لخدمة أهالى مركز قنا وقرى غرب النيل، مشيرًا إلى أن المجزر يتكون من عنابر لذبح المواشى الكبيرة والصغيرة، بالإضافة إلى غرفة المسمط، وغرفة تجميع الجلود، وغرفة الإعدام، فضلا عن المكاتب الإدارية وغرف الأمن.

ووجه بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتشغيل المجزر، تمهيدا لاستقبال الذبائح خلال الفترة المقبلة، وتمهيد الطريق المؤدى للمجزر لتيسير دخول وخروج السيارات المُحملة بالمواشى.

وأوضح أن إنشاء المجزر يأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو إنشاء مجازر جديدة مطورة، وتطوير المجازر القائمة ورفع كفاءتها لضمان تقديم خدمة عالية الجودة بسعر مناسب، والقضاء على عمليات الذبح التى تتم خارج المجازر الحكومية.