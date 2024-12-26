مقتل 13 مسلحا في غارات للجيش الباكستاني على معاقل المتمردين شمال غربي البلاد

واجهت قوات الأمن الباكستانية متمردين في مواجهات مسلحة منفصلة في شمال غربي البلاد المضطرب المحاذي لأفغانستان اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل 13 مسلحا، حسبما ذكر الجيش.

وقال الجيش إن قواته قتلت 11 متمردا في مداهمتين منفضلتين في منطقتي شمال وزيرستان وجنوبي وزيرستان في ولاية خيبر بختونخوا. ولقي المتمردان الآخران حتفهما في مداهمة أمنية ثالثة في منطقة بانو بخيبر بختونخوا أيضا.

وأضاف الجيش أن محمد عويس الضابط بالجيش برتبة ميجور لقي حتفه أثناء تبادل إطلاق النار مع المسلحين في شمال وزيرستان، وهي معقل سابق لحركة طالبان باكستان التي صعدت الهجمات على قوات الأمن في الأشهر القليلة الماضية.

يذكر أن طالبان باكستان هي حركة منفصلة عن طالبان أفغانستان التي استولت على السلطة في أفغانستان في 2021 بينما كانت الولايات المتحدة وقوات حلف شمال الأطلسي /الناتو/ في المراحل النهائية من انسحابها.