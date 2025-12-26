السياحة تنظم قافلة ترويجية كبرى في السوق الصيني ببكين وشنغهاي

نظمت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، قافلة سياحية كبرى بمدينتي بكين وشنغهاي بجمهورية الصين الشعبية، باعتبارهما أكبر المراكز المصدرة للسياحة الصينية إلى مصر، وذلك بالتعاون مع منظم الرحلات الصيني "Beijing Leader International Group"، وشركة مصر للطيران؛ وذلك في إطار جهودها المكثفة للترويج للمقصد السياحي المصري بالأسواق السياحية المختلفة بما يساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إليه.

من جانبه، أكد أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن القوافل السياحية تمثل أداة استراتيجية للتواصل المباشر مع شركاء المهنة؛ حيث تهدف الهيئة من خلالها إلى الترويج بصورة أكبر للمنتج السياحي المصري ومنتجاته وأنماطه السياحية الثرية والمتنوعة، بالإضافة إلى الرد على استفسارات الوكلاء السياحيين ومنظمي الرحلات بشكل مباشر.

وأشار إلى أن هذه الفعاليات تعد فرصة مثالية للتعريف بالوجهات السياحية الجديدة بالمقصد المصري، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة والمتحف المصري الكبير.

مثّل الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في هذه القافلة السياحية كلٍ من: بسمة عزت الخطيب مديرة وحدة آسيا والباسيفيك ومسئولة الملف الصيني بالهيئة، والدكتورة رانيا زمزم عضو المكتب الفني للرئيس التنفيذي للهيئة.

وشهدت فعاليات القافلة إقبالا استثنائيا، ما يعكس شغف واهتمام السوق الصيني بالمقصد السياحي المصري، كما أبدى المشاركون بها اهتماماً خاصاً بالبرامج السياحية المستحدثة التي تم الحديث عنها خلال فعاليات القافلة، مؤكدين أن المعلومات التي قدمتها القافلة ستساهم في إعداد برامج سياحية مبتكرة تلبي تطلعات السائح الصيني.

شارك في القافلة نخبة من الشخصيات الدبلوماسية والتنفيذية، من بينهم خالد نظمي سفير مصر لدى الصين، وخالد فؤاد مدير عام شركة مصر للطيران بمنطقة بكين، ولين يان هونج نائب عمدة إقليم Fengtai، وديفيد ثاو الرئيس التنفيذي لـ Beijing Leader International Group.

كما شهدت القافلة مشاركة أكثر من 1200 متخصص في القطاع السياحي ما بين ممثلين عن هيئة الثقافة والسياحة ببكين وجمعيات السياحة الصينية، ومدراء وكالات السفر وكبار منظمي الرحلات، وممثلي منصات السفر الرقمية الكبرى، مثل: C-trip، و Tuniu، و Fliggy، بالإضافة إلى العديد من ممثلي وسائل الإعلام والمؤثرين وخبراء السفر الصينيين.

حظيت القافلة بتغطية إعلامية مكثفة من كبرى الصحف الصينية، مثل: China Daily وChina Tourism News، بالإضافة إلى بث مباشر عبر المنصات الإلكترونية الصينية، ما ساهم في وصول الرسالة الترويجية لملايين السياح المحتملين.

وخلال فعاليات القافلة، قدم ممثلو الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عروضا تقديمية، وعرضوا أفلاما ترويجية لإبراز التنوع السياحي الفريد الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري، من كنوز أثرية ومقومات طبيعية وترفيهية ومنتجات وأنماط سياحية متنوعة وعديدة تلبي اهتمامات وأذواق مختلف شرائح السائحين.

كما تم تسليط الضوء على خطوط الطيران المباشرة التي تربط مدينة القاهرة بـ 6 مدن صينية كبرى، بما يعزز سهولة الوصول للمقصد المصري.