علي ناصر محمد يدعو لعقد مؤتمر شامل لإنهاء الحرب في اليمن وتحقيق الاستقرار الإقليمي

شدد علي ناصر محمد رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الأسبق، على أهمية عقد مؤتمر شامل يضم كافة الأطراف اليمنية لوقف الحرب وتحقيق استقرار اليمن والمنطقة.

وقال ناصر محمد خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "قمنا بسلسلة من اللقاءات في القاهرة والخليج وعمان وموسكو، وقدمنا ورقة لجميع الأطراف نطالب فيها بعقد مؤتمر يمني شامل في اليمن، يحضره الجميع دون استثناء، سواء في الشمال أو الجنوب أو الأطراف الأخرى المعنية بالصراع، هذا المؤتمر يجب أن تحضنه دول المنطقة وتباركه لتحقيق استقرار اليمن واستقرار المنطقة بأكملها".

وأضاف: "الحرب اليوم ليست قراراً يمنيّاً بالكامل، بل هناك تأثير لثلاث دول: السعودية والإمارات وإيران، لذلك نسعى للتعاون مع جميع الأطراف، أنا تواصلت مع أنصار الله في صنعاء، والإيرانيون، والخليجيون، والانتقالي في الجنوب، للمشاركة في هذا المؤتمر".

وتطرق إلى أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية، وقال: "ارتفعت أصوات اليوم تقول إن 30 نوفمبر لا علاقة لنا به، ونحن لم نعترف باستقلال الجنوب، نحن ضحينا من أجل 30 نوفمبر، وكان العالم، بما في ذلك مصر، قد اعترف بنا حينها، بعض من يتحدثون اليوم عن دولة الجنوب العربي، لا يمثلون من دخل الوحدة مع الرئيس علي عبد الله صالح، الذي كان مع علي سالم البيض يمثل دولة اليمن الديمقراطية الشعبية".

وأشار إلى أن الوحدة كانت مبنية على تلاحم بين الشمال والجنوب، وتابع: "عندما دخل علي البيض صنعاء، تعانقت صنعاء وعدن إلى الأبد ثلاث مرات، وكان هذا موقفًا وطنيًّا ووحدويًّا، نحن نأمل أن يستمر هذا النهج، والحل ليس بالانفصال، لأن أي انفصال في الجنوب أو الشمال سيؤدي إلى تشظي اليمن، فالجنوب اليوم لا يستطيع أحد أن يحكمه، وفي الشمال هناك نفس الوضع".

ونوه ناصر بأن الحل يكمن في استعادة الوحدة بدولة اتحادية برئيس واحد، حكومة واحدة، وجيش واحد، مشيرًا إلى أن مشروع الوحدة في مؤتمر القاهرة 2011 كان يقوم على نظام اتحادي من إقليمين، شمال وجنوب.