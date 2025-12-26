 قيادي في البرلمان الأوروبي يدعو لمشاركة قوات ألمانية في مهمة أوروبية بأوكرانيا - بوابة الشروق
الجمعة 26 ديسمبر 2025 11:47 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لمجموعة المنتخب المصري في كأس العالم برفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا؟
النتـائـج تصويت

قيادي في البرلمان الأوروبي يدعو لمشاركة قوات ألمانية في مهمة أوروبية بأوكرانيا

برلين (د ب أ)
نشر في: الجمعة 26 ديسمبر 2025 - 11:41 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 ديسمبر 2025 - 11:42 ص

دعا رئيس كتلة حزب الشعب الأوروبي المحافظ في البرلمان الأوروبي، مانفريد فيبر، إلى مشاركة جنود ألمان تحت العلم الأوروبي في تأمين حل سلمي محتمل في أوكرانيا.

وقال السياسي المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري الألماني في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية: "أتمنى أن أرى جنودا يحملون العلم الأوروبي على الزي العسكري، يعملون مع أصدقائنا الأوكرانيين لتأمين السلام".

وأضاف في إشارة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "لا يمكن أن نتوقع بجدية أن يقوم ترامب وحده بتأمين حل السلام بجنود أمريكيين. وإذا تحدثنا عن قوات أوروبية، فلا يمكن أن تبقى ألمانيا خارج المعادلة".

وشدد فيبر على أن أوروبا يجب أن تتحمل المسؤولية عن أمن أوكرانيا، قائلا: "بعد اتفاق لوقف إطلاق النار أو اتفاق سلام، يجب أن يرفرف العلم الأوروبي على خط الأمن".

وتواصل أوكرانيا منذ نحو أربع سنوات صد الهجوم العسكري الروسي، ورغم الجهود الدبلوماسية المكثفة على مستويات مختلفة، لا يلوح في الأفق أي نهاية للحرب.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك