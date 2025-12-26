محكمة روسية تصدر حكما بالسجن 6 سنوات ضد ناشط مؤيد للحرب ومعارض لبوتين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدانت محكمة روسية، اليوم الخميس، ناشطا مؤيدا للحرب ومعارضا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتهمة تبرير الإرهاب، وحكمت عليه بالسجن ست سنوات.

وكان قد تم اعتقال سيرجي أودالتسوف، زعيم حركة الجبهة اليسارية المعارضة لبوتين والمرتبط بالحزب الشيوعي، العام الماضي.

وحسب موقع "ميديا زونا" الروسي الإخباري المستقل، فإن التهم الموجهة ضد أودالتسوف جاءت نتيجة مقال نشره على الإنترنت دعما لمجموعة أخرى من النشطاء الروس المتهمين بتشكيل منظمة إرهابية.

وتم إدانة هؤلاء النشطاء في وقت سابق من هذا الشهر وحُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 16 و22 عاما.

ونفى أودالتسوف التهم الموجهة إليه واعتبرها مفبركة. وأفاد موقع "ميديا زونا"، بأن أودالتسوف ندد، اليوم الخميس بالحكم ووصفه بأنه "مخز" وأعلن إضرابه عن الطعام.

وبحسب حكم المحكمة، سيقضي الناشط عقوبته في مستعمرة عقابية شديدة الحراسة.

وكان أودالتسوف شخصية معارضة بارزة خلال الاحتجاجات الجماهيرية في روسيا عامي 2011-2012، والتي اندلعت نتيجة تقارير عن تزوير واسع للانتخابات البرلمانية.