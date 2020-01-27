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لايبزيج يعير مهاجمه اوجستين إلى ليدز الإنجليزي

د ب أ
نشر فى : الإثنين 27 يناير 2020 - 3:24 م | آخر تحديث : الإثنين 27 يناير 2020 - 3:24 م

أعار نادي لايبزيج الألماني لكرة القدم مهاجمه جان كيفين اوجستين إلى نادي ليدز الإنجليزي.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه الناديان اليوم الاثنين، وينص عقد الإعارة على بقاء اللاعب حتى نهاية الموسم لدى نادي الدرجة الثانية في انجلترا مبدئيا مع وجود بند يتيح إمكانية شرائه لاحقه.

يشار إلى أنه كان من المنتظر أن يتم إعارة اوجستين إلى نادي ايه إس موناكو الفرنسي لكن الصفقة توقفت في وقت مبكر.

ولم يشارك اوجستين مع لايبزيج، متصدر جدول الدوري الألماني، منذ الصيف الماضي إلا في 13 مباراة فقط.

وكان اوجستين قد انتقل إلى لايبزيج في صيف 2017 قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 16 مليون يورو، لكنه لم يتمكن من المشاركة مع لايبزيج بشكل مستمر.


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