عمدة لوس أنجلوس: كوبي براينت سيظل حيا في قلب المدينة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصدر عمدة مدينة لوس أنجلوس الأمريكية إريك جارسيتي بيانا أمس الأحد، "بشأن وفاة كوبي براينت" لنعي اسطورة كرة السلة في المدينة.

وقال جارسيتي "سيعيش إلى الأبد في قلب لوس أنجلوس وسنتذكره خلال العصور كأحد أبطالنا العظماء".

وأضاف البيان أن براينت كان"عملاقا ألهم وأسعد وسحر الناس في كل مكان بمهارته الفذة على أرض الملعب، وأذهلنا بعقله وتواضعه كأب وزوج وكعبقرية مبدعة وسفير للعبة التي أحبها".

وكان أسطورة كرة السلة الأمريكية براينت (41 عاما) ، قد لقي حتفه في حادث تحطم مروحية قرب مدينة لوس أنجليس صباح اليوم الأحد مع أربعة أشخاص آخرين.

وأكد مكتب قائد الشرطة المحلية وفاة خمسة أشخاص في حادث تحطم الطائرة في منطقة كالاباساس، خارج لوس أنجلوس.

وكانت صحيفة " لوس أنجلوس تايمز" ذكرت في وقت سابق أن الطائرة سقطت في جو ملبد بالضباب واشتعلت فيها النيران.

ويعد براينت، الذي كان محترفا ضمن صفوف نادي لوس أنجلوس ليكرز، واحدا من أكبر اللاعبين في تاريخ لعبة السلة.